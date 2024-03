13 Kandidaten der Gruppe 84 treten bei den Kommunalwahlen in Bräunlingen an. Berthold Geyer hört nach 28 Jahren im Rat auf.

Ohne einen Spitzenkandidaten geht die Unabhängige Liste, Gruppe 84, die aktuell fünf Stadträte am Ratstisch sitzen hat, in die bevorstehende Wahlkampfzeit.

„Unser Ziel ist es, Spaß auch im Wahlkampf zu haben, später eine gute kommunale Politik am Ratstisch zu machen und unsere bisherigen fünf Sitze am Ratstisch zu bestätigen“, bekräftigte Benjamin Glunk, Vorsitzender und Gemeinderatskandidat der Gruppe 84, bei der Nominierungsversammlung.

Mit folgender Liste geht die Gruppe 84 in den Wahlkampf: Philipp Albicker (25) Betriebsprüfer; Miriam Blattert (38) Laborantin; Ursula Gehringer (61) Handwerksmeisterin; Volker Gehringer (39) Projektleiter; Benjamin Glunk (33) Projektleiter; Philipp Hofacker (40) Landwirt; Corina Hummel (40) Tierarzthelferin; Sebastian Köpfler (23) Entwicklungsingenieur; Roman Murr (40) Ausbildungsberater; Marlene Zehl (35) Angestellte; Wohnbezirk Döggingen: Elias Schürmann (33) Industriemeister; Wohnbezirk Unterbränd: Lutz Rademacher (64), Ingenieur; Christian Mahler (50) Finanzwirt.

Berthold Geyer und Harald Straub nicht mehr auf der Liste

Mit Bedauern wurde festgestellt, dass die aktuellen Stadträte Berthold Geyer (28 Jahre im Gemeinderat) und Harald Straub (zehn Jahre) nicht mehr auf der Liste stehen.

Wichtige Themen, die in den kommenden Jahren die Gemeinderatsarbeit bestimmen und von der Gruppe 84 grundsätzlich unterstützt werden, nannte Vorsitzender Glunk. Dazu gehöre das Nahwärmenetz in der Altstadt und den Wohngebieten, die Stadtsanierung „Rathaus und Innenstadt“, Familienfreundlichkeit sowie der Bereich Wohnen und Gewerbe. Glunk ging auch kurz auf den Wohnraum, die Baugebiete, eine gute Wasserversorgung und den weiteren Ausbau der Infrastruktur ein.

Auch die Energiewende mit Digitalisierung, die Unterstützung der starken Vereine mit ihrem guten Vereinsleben und der Jugendarbeit, will die Gruppe 84 im Blick behalten. Länger wurde über den schon geplanten Abriss des alten Hallenbades und die Verwendung der dortigen Fläche gesprochen. Die Frage nach dem dann neuen Jugendraum wurde gestellt.

Kandidaten nach dem Alphabet

Wahlleiter Ulf Schreier kümmerte sich um die Wahlregularien. Dabei wurde festgelegt, dass in der Kernstadt alle Kandidaten nach dem Alphabet festgelegt werden.

Einen Spitzenkandidaten gibt es nicht. Berthold Geyer freute sich über eine junge Liste und dass die Gruppe 84 nun schon 40 Jahre in der Kommunalpolitik eine gute Rolle spiele.

Benjamin Glunk ging auf das gemeinsame Wahlprospekt aller vier Fraktionen unter dem Motto „Farbe ist egal, Hauptsache Bräunlingen“ ein. Bei den gemeinsamen Wahlveranstaltungen am 6. und 14. Mai hat jede Gruppe die Möglichkeit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch gemeinsame Wahlplakate. Vereinbart wurde, dass ab 1. April keine individuellen Wahlveranstaltungen stattfinden. Lob gab es auch für Patrick Gemeinder, der mit seinem Team beim Erstellen der Wahlbroschüre federführend wirkt.

Die Gruppe 84

Parteiunabhängig

Die Gruppe 84 in Bräunlingen ist parteiunabhängig und nahm 1984 unter dem Motto „Es wird Zeit für einen neuen Anfang, die dritte Kraft muss kommen“ erstmals an Gemeinderatswahlen teil. Auch die Bräunlinger FDP startete 1984. Derzeit sitzen mit Berthold Geyer, Ursula Gehringer, Lutz Rademacher, Harald Straub und Philipp Hofacker fünf Stadträte am Ratstisch. Sie wollen sinnvolle Kommunalpolitik im Dialog mit dem Bürger machen. Vorsitzende der Gruppe 84 sind Benjamin Glunk und Gemeinderatsfraktionssprecher Berthold Geyer.