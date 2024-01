Kommunalwahl am 9. Juni: Roland Hirsch und Guido Schöneboom führen die Listen der Lahrer SPD an

Roland Hirsch und Guido Schöneboom führen die Listen der Lahrer SPD an

Kommunalwahl am 9. Juni

1 Roland Hirsch (links) steht auf Platz eins der Gemeinderatsliste, Guido Schöneboom steht an der Spitze der Kreistagsliste. Foto: privat

Der Ortsverein Lahr hat die Kandidaten für die Kommunalwahlen im Juni bestimmt. Alt-OB Müller steht nur noch an dritter Stelle der Kreistagsliste.









Die Lahrer SPD hat bei ihrer Nominierungskonferenz die Weichen für die Kommunalwahlen am 9. Juni gestellt. Unter der Leitung von Walter Caroli wurden die Listen für den Gemeinderat, den Kreistag und den Ortschaftsrat Langenwinkel gewählt, wie die SPD mitteilt. Sino Boeckmann, Vorsitzender des Ortsvereins, betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit, den Menschen vor Ort zu zeigen, für welche Werte die SPD stehe und sich einsetze. Er betonte die Notwendigkeit eines spannenden Wahlkampfes mit neuen Ideen und zeigte sich erfreut über die gut gefüllten Listen für den Kreisrat, den Gemeinderat und auch in den Ortsteilen.