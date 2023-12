Katzensteuer in Neubulach: Sollten auch Besitzer von Katzen zahlen?

1 Müssen auch Besitzer von Katzen bald zahlen? (Symbolfoto) Foto: DoraZett – stock.adobe.com

Auch für Katzen sollten „Mäuse“ fällig werden, findet unsere Volontärin Lena Knöller. Der Anstoß, ob eine Katzensteuer sinnvoll wäre, kam im Neubulacher Gemeinderat auf und wurde nur schmunzelnd übergangen.









Ist es nicht unfair, dass Hundehalter eine Steuer zahlen müssen, während auch Katzen öffentliche Parks und Gärten als Toilette nutzen? Der Gedanke von Stadtrat Andreas Blaurock im Neubulacher Gemeinderat, ob nicht auch eine Katzensteuer sinnvoll sei, kam da gerade recht. Schade, dass der Anstoß vom Gremium nur schmunzelnd übergangen wurde. Natürlich sind Katzen in ihrem Wesen nicht zu vergleichen mit Hunden und ja, sie verbuddeln ihren Kot in aller Regel. Doch trotz allem entstehen Dreckhäufchen und in die kann genauso gut der Waldspaziergänger, Nachbar auf der Terrasse oder das Kind treten, das im Sandkasten spielt. Dazu kommt: Auch eine Hauskatze als Freigänger erfreut sich nicht selten an einem Singvogel als Leckerbissen. Das kann der Artenvielfalt schaden – womit die Steuer eine Art Ausgleichsmaßnahme wäre. Und mit Blick auf die trüben Aussichten im Neubulacher Haushalt wäre es zumindest eine kleine Finanzspritze. Höchste Zeit, vom kommunalen Steuerfindungsrecht Gebrauch zu machen und auch Katzenbesitzer „Mäuse“ zahlen zu lassen.