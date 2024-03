1 Szene aus der ARD-Miniserie „Kafka“ hier mit Liv Lisa Fries als Milena Jesenska und Joel Basman in der Hauptrolle als Franz Kafka. Foto: dpa

Bei der ARD-Serie „Kafka“ gehen die Meinungen auseinander. Während unser Literaturkritiker begeistert ist, kann unsere Kolumnistin Anna Katharina Hahn nichts Gutes an der Serie finden.









Wenn sie traurig ist, tröstet sie sich mit einer alten Folge des Kinderhörspielklassikers „Pumuckl“. Witze und Kalauer, die sie selbst amüsieren, wiederholt sie so lange, bis ihre nähere Umgebung verzweifelt. Fahrrad fahren kann sie nicht, egal, wie sie sich anstrengt, sie bietet dabei einen kläglichen Anblick. Sie kann rechts und links nicht unterscheiden, keine Karten lesen und verläuft sich oft, sogar in vertrauten Gegenden. Oft stellt sie sich vor dem Haus eines nahen Verwandten auf den Gehweg und bellt so lange, bis jemand ein Fenster öffnet, und das am helllichten Tag.