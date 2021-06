Bäckerei Saur Neueröffnung am Freudenstädter Marktplatz

Der Duft von frisch gebackenem Brot kann so betörend sein! Der Geschmack muss aber all das einhalten, was der Duft versprochen hat. Gut bekömmlich soll das Brot auch noch sein. Sich eine ganze Weile frisch halten, das soll es außerdem. Wie geht denn das, und bitte möglichst mit Rohstoffen aus der unmittelbaren Umgebung? Die das unbedingt wissen wollen, und die keine Antwort auf diese Frage für die letzte halten: die gibt es, und sie haben eine starke Niederlassung ganz in der Nähe.