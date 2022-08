15 Vorfahrt genommen: Ein Kleinkraftrad-Fahrer wurde bei der Eyachbrücke schwer verletzt. Foto: Mutschler

Bei einem Unfall an der Eyachbrücke zwischen Höfen und Neuenbürg wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt.















Neuenbürg/Höfen - Schwer verletzt wurde nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim ein 40-jähriger Lenker eines Kleinkraftrades, der am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 294 bei Neuenbürg direkt an der Kreisgrenze zwischen Enzkreis und Landkreis Calw unterwegs war. Der Kleinkraftrad-Lenker befuhr gegen 12 Uhr die B 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Höfen, als ihm ein von der Einmündung der Landesstraße 340 bei der Eyachbrücke kommender und auf die Bundesstraße einfahrender 56-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nahm. Bei der anschließenden Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden kann derzeit laut Polizei noch nicht näher beziffert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.