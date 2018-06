Königsfeld Zeltlager als Highlight

Gespendet wurde im vergangenen Jahr an den Schützenverein und den FC Weiler. Für künftige Veranstaltungen wie etwa den Besuch der Soccer-Halle wünscht sich Weißer im Vorfeld Anmeldungen. Schriftführerin Kerstin Graf Ergänzte die Ausführungen zu den Aktivitäten mit einem kleinen Bildervortrag.

Frank Berger präsentierte in seinem letzten Kassenbericht durchaus positive Zahlen – und ein stattliches Plus im Kassenstand. So sind nun Mittel vorhanden, welche die Vereine auf Antrag abrufen können, wenn sie eine Anschaffung tätigen wollen und hierzu einen Zuschuss benötigen.

Die Mitgliederzahl stieg gegenüber dem Vorjahr um zehn und beträgt nun 186. Für den scheidenden Vorsitzenden Horst Weißer wurde Daniela Müller gewählt. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Alexandra Ströbele. Sie folgt auf Martin Burgbacher. Kassierer Frank Berger legte sein Amt nieder. Mit Carmen Ludwig ist eine Nachfolgerin gefunden.

Bestätigt wurde Kerstin Graf als Schriftführerin. Kassenprüferinnen blieben Meike Krissler und Martina Weißer. Der scheidende Vorsitzende schlug der Versammlung vor, die Arbeit künftig auf mehrere Schultern zu verteilen. Hier sei es sicherlich auch nötig, Anreize zu suchen, um die Mitglieder zum Mithelfen zu motivieren.

Er habe sein Amt sehr gerne ausgeübt, sagte Weißer. Die Arbeit habe ihm viel Spaß gemacht, aber nach über zehn Jahren wolle er nun einen Schlussstrich ziehen. Dem Jugendforum werde er weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, versprach Weißer.