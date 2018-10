Königsfeld Traumpaar bildet den Abschluss

Künstlerin stellt bald in den USA aus

"Wir sind rundum zufrieden. Wenn man den Besuch der Ausstellung in Schulnoten ausdrücken wollte, wäre das eine Eins plus", sagte der Vorsitzende des Vereins, Manfred Molicki, der die Ausstellung federführend begleitet hatte. Es sei auch einiges an Werken verkauft worden.

"Der Rest geht ziemlich bald in die USA, wo Danielle vom 4. bis 9. Dezember ausstellen wird; aber auch bei Braunbehrens in Stuttgart, in Ulm bei der Galerie Tobias Schrade oder auf der Art Karlsruhe wird man sie wiedersehen", wusste Molicki. Er bedaure, dass die Ausstellung, die am 9. September begonnen hatte, nun bereits beendet sei.