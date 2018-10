Königsfeld Straßenbeleuchtung 2019 nur noch als LED

So sanken die CO 2-Emissionen ohne das "Solara" seit 1997 um über 5000 Tonnen. Die Gemeinde sparte 17,725 Millionen Kilowattstunden Heizenergie, in öffentlichen Gebäuden 625 000 Kilowattstunden Strom und 2419 Kubikmeter Wasser. 99 000 Kilowattstunden Strom sparte die Gemeinde bei der 2005 erneuerten Straßenbeleuchtung. Diese soll laut Bürgermeister Fritz Link 2019 komplett auf LED umgestellt werden. Für weitere Einsparungen soll eine Angleichung der Ausschaltzeiten von 23 Uhr bis 5.30 Uhr sorgen.

Seit 1997 stieg der Preis für Heizenergie um knapp 79, für Strom um fast 40 und für Wasser gar um über 155 Prozent. Die Sparmaßnahmen der Gemeinde kompensierten die Steigerungen, so Hamm. 2006 gab die Gemeinde dafür 149 000 Euro aus, im vergangenen Jahr 146 000 Euro, ergänzte Link. "Würden wir nicht sparen, hätten wir ein Vielfaches an Energiekosten."

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man das "Solara" einrechnet. Damit stieg der Stromverbrauch seit 1997 um 180 500 Kilowattstunden, der Wasserverbrauch um 9935 Kubikmeter. Auch im vergangenen Jahr gab es Steigerungen. Die könnten laut Axel Maier auf neues technisches Personal zurückzuführen sein, das sich trotz guten Willens erst einarbeiten müsse.