Königsfeld Stolze Fördersumme

Die Landwirte hätten Mitwirkung signalisiert. Der eine oder andere sei froh, durch Landschaftspflege Einkommen generieren zu können. Laut Thomas Kring, dem Geschäftsführer des Projekts, sind zehn Kommunen mit 17 Fördergebieten und 4300 Hektar Fläche beteiligt.

In Königsfeld sind 2018/2019 mehrere Maßnahmen geplant. Im Bereich Mönchsee-Rohrmoos soll Riesen-Bärenklau bekämpft werden, was die Gemeinde schon in der Vergangenheit übernommen hatte. Matthias Weisser fragte nach den eingesetzten Methoden. Laut Krings soll vor allem das Aussamen verhindert werden. Entscheidend sei, die Pflanze im richtigen Moment abzuschneiden. Optimal, aber in diesem Bereich sehr schwierig, sei das Ausgraben. Vermieden werden solle die Behandlung mit Salz oder Unkrautvernichtungsmitteln.

Im Gebiet Mönchsee-Rohrmoos ist zudem geplant, den Verlauf der Eschach auf 270 Metern naturnaher zu gestalten. Man gehe von einer mäandrierenden Führung aus, so Link auf Nachfrage. Die Verhandlungen würden zeigen, wie viel Platz dafür zur Verfügung stehe, so Kring.