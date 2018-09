Königsfeld Sechs bis sieben Grundstücke geplant

Königsfeld. Bernd Ohnmacht vom Ingenieurbüro Ohnmacht aus Sulz am Neckar erklärte Details zur Planung. Die geplante Stichstraße sei 4,5 bis 5,5 Meter breit, Begegnungsverkehr auch von Lastwagen problemlos möglich. Dank des verkehrsberuhigten Bereichs sei Parken auf der Straße nicht erlaubt.

Geplant seien sieben Grundstücke, eventuell reduziere sich das auf sechs. Deren Größe liege zwischen 450 und 500 Quadratmetern. Möglich seien Einzel- und Doppelhäuser, nicht aber verdichtete Bebauung mit Geschosswohnungen. Das Maximum seien zwei Wohnungen pro Gebäude und zwei Vollgeschosse. Die Höhe füge sich in die Nachbarbebauung ein. Die Grundflächenzahl von 0,4 sei in Königsfeld gang und gäbe. Thomas Fiehn nannte das aber relativ eng zur umgebenden Bebauung. Der Mindestabstand von Gebäuden zum Nachbargrundstück liege bei 2,50 Meter, von Gebäude zu Gebäude aber teilweise bei über zehn Metern. Regenwasser werde über Retentionszisternen gepuffert ins Kanalnetz abgegeben.

Bürgermeister Fritz Link beantwortete Einwände von Besuchern und Ausschussmitgliedern. So fielen für Nachbarn keine Anliegerbeiträge an, da von deren Grundstücken ein Zufahrtsverbot festgesetzt werde. Straße und Fußweg würden im Rahmen des normalen Winterdienstes geräumt, der Abfluss von Oberflächenwasser werde untersucht, so Link zur Befürchtung, Wasser könnte Futter in einem angrenzenden Schuppen am Ende der Stichstraße beeinträchtigen. Bernd Möller war der Meinung, dass dort ein Graben hin müsse. Die Behauptung, es dürften keine weiteren Häuser wegen mangelnder Leistungsfähigkeit der Kanäle gebaut werden nannte Link WC-Parolen.