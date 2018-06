Der Neuhauser Ortschaftsrat besichtigte vor seiner Sitzung das Gewerbegebiet "Lotterwiesen". Bei einer möglichen zehnten Erweiterung könnten hier noch 7000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung gestellt werden. Interessenten gebe es, so Bürgermeister Fritz Link. Ganz in der Nähe entsteht derzeit der Neubau des Unternehmens "Formenbau Staiger". Der Hochbau entwickle sich, es sei eine gewaltige Erweiterung, so Link. Foto: Hübner