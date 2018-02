Königsfeld Polizeiaufgebot bei Baumfällung

Um 6 Uhr wurde der Sicherungszaun aufgebaut und damit der ganze Zinzendorfplatz abgesperrt. Den Auftrag für die Fällarbeiten hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an Gartenbau Bauer in Erdmannsweiler vergeben. Das Team rückte mit schwerem Gerät an.

Schon nach zwei Stunden war ein Großteil der Bäume verschwunden. Zwei große Bäume bleiben an ihrem Platz, drei werden verpflanzt. Als Ersatz kommen 38 neue s pezielle Linden mit einer Höhe von sechs bis sieben Meter. Diese Lindenart wächst sehr langsam und erreicht nur bis zu 15 Meter. Diese entspreche dem historischen Plan, unterstrich der Bürgermeister. Die herkömmlichen Linden schaffen es auf 20, 30 Meter.

Link zeigte sich froh darüber, dass alles so ruhig am Morgen verlief. Die Witterung spiele ebenfalls mit. Durch den gefrorenen Boden könnten die schweren Maschinen ihre Arbeit verrichten. Bis zum Abend solle der Bauzaun bereits wieder an den Parkrand verrückt werden. Bis zu diesem ersten Abschluss kam es zu Verkehrbehinderungen vor allem in der verengten Luisenstraße sowie durch die Vollsperrung der unteren Friedrichstraße.

Aus naturschutzrechtlichen Gründen musste die Baumfällung noch im Februar erfolgen. Das Holz auf dem Platz wird im Laufe der Woche aufgearbeitet. 31 Bäume mussten weichen. Viel Brennholz ergebe das aber nicht, bilanzierte Gemeinderat Matthias Weisser, der zu den Beobachtern der Aktion am Morgen zählte.

Im März sollen die Arbeiten weiter gehen, im November alle 38 Bäume am richtigen Platz stehen. Danach erfolgt die Gestaltung der angrenzenden Straße und Parkplätze.