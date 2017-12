Königsfeld Neues Fahrzeug dank Lotto-Spielern

Den perfekten Rahmen für die Spendenübergabe bot der, seit sieben Jahren im Chris­toph-Blumhardt-Haus stattfindende, Nikolausmarkt. "Wir wollen den Bewohnern unseres Hauses eine kleine Alternative zum Königsfelder Weihnachtsmarkt bieten, auch weil es für viele aus gesundheitlichen Gründen schlicht unmöglich ist, diesen zu besuchen", sagte Lieberum. Und so verwandelte sich der Innenhof des Altenheims kurzerhand in einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Essensständen, entsprechender Musik und verschiedenen Ausstellern. "Die weihnachtlichen Gerüche und die Musik ruft bei vielen Bewohnern Erinnerungen an früher wach", sagte der Heimleiter. Das Angebot richte sich vor allem an die Bewohner des Hauses und ihre Angehörige, aber auch an alle, die am Nikolaustag etwas vorweihnachtliche Stimmung erleben wollten, so Lieberum.

Der Nikolausmarkt wurde zusammen mit den Zinzendorfschulen organisiert. Die Schüler boten etwa Kuchen und Weihnachtsbrötchen an und unterhielten die Marktbesucher mit kleinen Gedichten und Vorträgen. Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen Furtwangen sorgten musikalisch für die richtige Adventsstimmung. Auch die Landfrauen rund ums Glasbachtal trugen ihren Teil zum kleinen aber feinen Nikolausmarkt bei.

Lotteriemittel

In Baden-Württemberg fließen jährlich rund 18 Millionen Euro aus Lotteriemitteln in die Förderung sozialer Projekte. Der Hauptanteil in Höhe von 14,9 Millionen Euro stammt aus dem Wettmittelfonds, den das Land aus den erlösen der staatlichen Lotterien bildet. Aus der Glücksspirale werden weitere Mittel bereitgestellt.

Förderung

Das Christoph-Blumhardt-Haus hat über das Diakonische Werk einen Antrag zur Förderung gestellt. Die Glücksspirale fördert neben dem Diakonischen Werk auch die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, den Paritätischen Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.