Königsfeld Meinungsbild im Ausschuss fällt positiv aus

Drei Kommunen betroffen

Betroffen seien drei Kommunen. Sollte der Weg in Richtung Hardt rechts der Straße entstehen, dann läge der größte Teil auf der Gemarkung Königsfeld. Es spreche aber einiges für die linke Straßenseite auf Gemarkung Schramberg-Tennenbronn. Peter Hase sprach sich aufgrund des Waldbestands für die Schramberger Seite aus. Link mahnte auch möglicherweise schwierigen Grunderwerb an. Die Kosten für den Radweg liegen bei etwa einer Million Euro. Allerdings gebe es im Rahmen der Klimaschutzinitiative für Radwege erstmals ein Bundes-Förderprogramm mit einer Quote von 50 Prozent, maximal 350 000 Euro je Maßnahme und Förderung. Hinzu käme eine Landkreisförderung in Höhe von 25 Prozent, sodass bei den Gemeinden nur noch ein Anteil von 25 Prozent läge. Auf Königsfeld entfielen Baukosten von 116 000 Euro. Allerdings kämen noch Kosten für Planung, Ausschreibung und Bauleitung hinzu. Trotzdem müsse man die Chance angesichts der 75 Prozent-Förderung nutzen.

Er würde den Radweg sehr begrüßen, so Hase. Die Straße Hardt-Brogen sei sehr schmal, es werde dort sehr schnell gefahren und es gebe viel Verkehr. Auch seien dort viele Radfahrer unterwegs. Angedacht ist laut Link auch, die vorhandene Straße zu verbreitern und den Belag zu erneuern.