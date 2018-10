Königsfeld Künftig auch auf Bundesebene aktiv

Die zweite große Herausforderung sieht Link in der politischen Durchsetzung der zentralen Forderung des Bundesverbandes, ambulante Vorsorgeleistungen von Kann- in Pflicht-Leistungen umzuwandeln. Die Aufgabe der Gesundheitspolitik muss unter anderem darin bestehen, ambulante Vorsorgeleistungen gezielt zu fördern, da sie wegen der erzielbaren Einsparungen für ansonsten notwendigen Rehabilitations- beziehungsweise Rentenkosten nicht nur eine wirtschaftlich sinnvolle, sondern auch mehrfach wissenschaftlich belegte Präventionsmaßnahme darstellen. "Aus diesem Grund muss die ambulante Vorsorgeleistung auch zur Pflichtleistung in der gesetzlichen Krankenversicherung werden", so Link.