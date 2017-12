Königsfeld "Kidz Royalty" meistern Konzertmarathon

Tränen flossen nicht nur bei Chorleiterin Jessica Kleinpenning vor Freude, vor Rührung und auch vor wunderbaren Erinnerungen. Im Anschluss gab es noch Kaffee und Kuchen. Nicht nur für die Kinder war dies ein bleibender Eindruck. Verschiedene Bewohner bedankten sich herzlich und lobten die Kinder für ihre tolle Leistung und ihr Engagement.

"Vorallem die Generationen heute müssen lernen, was für großartige Geschichten in solchen Zentren sitzen. Viele verschiedene Menschen mit großartigen Geschichten, manche auch wirklich krass", weiß Kleinpenning nach der Unterhaltung mit verschiedenen Bewohnern. "Man kennt die Hitler-Zeit aus den Filmen und dem Geschichtsunterricht, aber wir haben noch das Privileg Zeitzeugen zu haben. Das war wirklich unglaublich, was diese Menschen mitmachen mussten," stellte sie fest.

Die nächsten Konzerte werden deutlich größer. Der Kinderchor singt sowohl gemeinsam mit dem Königsfeld Erwachsenenchor "The Singing Souls", als auch als tatkräftige Unterstützung des Villinger "Chorus Mundi" beim großen Fünf-Jahres-Geburtstag im Haus des Gastes in Königsfeld am Samstag, 16. Dezember, ab 15 Uhr.

Zum Abschluss wird gesammelt

Auch am Sonntag, 17. Dezember, treten die kleinen Sängerinnen und Sänger mit Unterstützung der Singing Souls und dem Niedereschacher Xangverein ab 16 Uhr im Katherinensaal, Niedereschach, auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Zum Abschluss des Jahres sammeln die Sänger der drei Chöre (Kidz Royalty, The Singing Souls und Chorus Mundi) Spenden für die Tafel, die Jessica Kleinpenning, in Begleitung von ein paar Kindern in der Woche vor Weihnachten übergeben wird.

Weitere Informationen: Karten im Vorverkauf unter elementamusica@gmail.com oder 07725/9 14 19 88.