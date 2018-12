Königsfeld Ja zur Ausschreibung

Königsfeld. In Buchenberg vorgesehen ist die Beseitigung von Wurzeleinwüchsen an der Zufahrt zum Mönchhof und Halden für etwa 30 000 Euro. Erneuert werden soll die Deckschicht mit Unterbau beim Mönchhof für 25 000 Euro. Die selben Arbeiten für denselben Betrag erfolgen in Burgberg am Mühlenweg. Für Erdmannsweiler ist die Teilsanierung des Lerchenwegs im Bereich Hausnummer 7 geplant, dazu eine Asphalttragdeckschicht mit Betonrabattensteinen auf dem wassergebundenen Kindergartenparkplatz in der Ackerstraße gegenüber Hausnummer 7.

Im Haselnussweg bei Hausnummer 12 sollen zwei Stellplätze mit Betonpflaster entstehen. Die Gesamtkosten der Maßnahmen in Erdmannsweiler liegen bei etwa 21 000 Euro.

Im Kernort sind Maßnahmen für insgesamt etwa 126 000 Euro geplant. Der weitaus größte Posten ist dabei mit 96 000 Euro die Sanierung der Waldstraße vom Erdmuth-Dorotheen-Haus bis zum Albert-Schweitzer-Weg. Erneuert werden soll der Belag des Gehwegs zwischen Veil- und Bismarckstraße.