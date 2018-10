Königsfeld In Königsfeld stimmt das Bauchgefühl

Kathrin Mecke, die künftig die Geschicke der Königsfelder Grundschule leitet, hat sich ganz bewusst für den Kurort entschieden, wie sie verrät. Die gebürtige Villingerin hat an verschiedenen Schulen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil gearbeitet. An der Konrad-Witz-Schule in Rottweil sei sie Teil des Schulleitungsteams gewesen. "Dort ist mein Interesse für die Leitungsposition aufgekommen", erzählt sie.