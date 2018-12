Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Dienstag, 1. Januar, ab 16 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld. Bei diesem festlichen Neujahrskonzert werden russisch-orthodoxe Kirchengesänge, Volksweisen und Balladen dargeboten. Anknüpfend an die Tradition der Kosaken-Chöre wechseln sich Chorgesang und Soli ab. Im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht fehlen. Einlass ist um 15 Uhr. Eintrittskarten bei der Tourist-Info Königsfeld, Telefon 07725/800945. Foto: Veranstalter