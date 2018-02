Königsfeld Die Grippewelle sorgt für etwas Verspätung

Königsfeld. Etwas verspätet fand der Neujahrsempfang im Hermann-Schall-Haus statt. Grund für die Verschiebung war ein Grippewelle im vergangenen Januar. Für die musikalische Umrahmung sorgte Elisabeth Rist an der Zither. Heimleiterin Romy Jenny lud ein, sich bei guten Gesprächen besser kennenzulernen. Sie dankte Bürgermeister Fritz Link, der für die Bewohner stets ein offenes Ohr und gute Worte habe. Seine Mutter wohne hier, sei ein beliebter Gast und eine sehr liebe Frau. Allgemein sei es ein großes Glück, so tolle Bewohner zu haben. Jenny dankte Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Ohne sie wäre die tolle Pflege gar nicht möglich. Ihre Vertreter seien eine wesentliche Stütze. Jenny erinnerte an die Planungen für das Großprojekt Seniorenresidenz Königsfeld mit Tagespflege und betreuten Wohngruppen. Alle freuten sich sehr darauf. Es sei richtig und gut, dass der Neujahrsempfang doch noch stattfinde, so Link. Gemeinsam gebe er Gelegenheit, sich über das auszutauschen, was Bewohner und Gemeinde Königsfeld bewege.