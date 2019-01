Königsfeld Besondere Marke soll geknackt werden

Königsfeld-Buchenberg. Musik hören und dabei Gutes tun – das ist die Idee hinter den Benefizkonzerten in der Waldau-Schänke. Die Veranstaltungsreihe hat sich mittlerweile in der Region etabliert, das Wirtepaar Fritz und Elke Beck ist mit der Resonanz zufrieden. "Wir wollten unbedingt im sozialen Bereich etwas machen. Ich finde, wenn man gesund ist und es einem gut geht, sollte man auch was abgeben können", erklärt Fritz Beck.

Seit zehn Jahren gibt es die Waldau-Schänke in Buchenberg, seit sieben Jahren finden dort Benefizkonzerte statt. Sechs bis sieben Mal im Jahr treten Künstler im Lokal auf, und die Gage sowie die Einnahmen für Speisen und Getränke werden komplett an die familienorientierte Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald gespendet.

Rock-Klassiker, Blasmusik und Vorträge