Königsfeld Berufsmesse gibt Orientierungshilfe

Über die 15 verschiedenen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes – allen voran das beliebte Work & Travel – berichtet das europäische Jugendinformationsnetzwerk Eurodesk. Außerdem gibt es wie immer ein Bewerbungstraining der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Am Aktionsstand der Zinzendorfschulen können Jugendliche mit Hilfe von VR-Brillen verschiedene Berufe und Betriebe so kennenlernen, als seien sie selbst vor Ort.

Die IHK, die Handwerkskammer und die Arbeitsagentur zeigen den Eltern parallel zum Messebetrieb auf, wie sie ihr Kind bei der Berufswahl unterstützen können. Im Außenbereich auf dem Schulhof lädt die mobile Erlebniswelt Discover Industry dazu ein, in einem umgebauten Truck die Möglichkeiten der Mint-Berufe zu erkunden.

Die Ausstellungsfläche erstreckt sich über zwei Gebäude: Wertvolle Informationen für ihre berufliche Zukunft finden die Besucher im Haus Katharina von Gersdorf und im Amos-Comenius-Haus – dort sowohl in der Sporthalle als auch in weiteren Räumen.

Neben einem Mittagstisch wird auch ein Messecafé angeboten, in dem die Berufsfachschüler das Erlernte in die Praxis umsetzen und die Besucher bewirten. Plakate weisen auf dem Schulhof an der Mönchweilerstraße 5 in Königsfeld den Weg zum Messegelände.

AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. (Hamburg), Agentur für Arbeit (Villingen-Schwenningen), Aldi Süd GmbH & Co. KG (Donaueschingen), AOK – Die Gesundheitskasse (Villingen-Schwenningen), Berufsfachschule für Altenpflege (Geisingen), Bomo trendline Technik GmbH (Hardt), Continental Automotive GmbH (Villingen-Schwenningen), Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (Villingen-Schwenningen), Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar e.V. (Villingen-Schwenningen), Diakonisches Werk Baden e.V. (Freiburg), Die Schwenninger Betriebskrankenkasse (Villingen-Schwenningen), Duale Hochschule Baden-Württemberg (Villingen-Schwenningen), EGT AG (Triberg), Evangelische Altenhilfe St Georgen gGmbH (St. Georgen), Fachschule für Sozialpädagogik und Fachschule für Sozialwesen der Zinzendorfschulen und Zinzendorfinternat (Königsfeld), HFU Hochschule Furtwangen (Furtwangen), Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG (Schramberg), IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (Villingen-Schwenningen), Junghans Microtec GmbH (Dunningen-Seedorf), Kaufland (Bad Dürrheim), Kendrion GmbH (Villingen-Schwenningen), Ketterer Architekten (Königsfeld), Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis (Villingen-Schwenningen), Mediclin Albert Schweitzer & Baar Klinik (Königsfeld), Motima Schule für Physiotherapie gGmbH (Villingen-Schwenningen), Orthopädie + Vital Zentrum Piro GmbH (Villingen-Schwenningen), Öschberghof GmbH (Donaueschingen), Petrolli Reisen GmbH & Co. KG (Niedereschach), Polizei Baden-Württemberg (Tuttlingen), Sago GmbH (Villingen-Schwenningen), Schwarzwald-Baar-Klinikum (Villingen-Schwenningen), Sparkasse Schwarzwald-Baar (Villingen-Schwenningen), Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, Stiftung St. Franziskus (Schramberg-Heiligenbronn), Stuckateur Meisterbetrieb Jauch (Eschbronn-Mariazell), SV Sparkassenversicherung (St. Georgen), Volksbank eG Schwarzwald-Baar-Hegau (Villingen-Schwenningen), Waldeck Spa Resort (Bad Dürrheim), Wilfried Schröder Garten- und Landschaftsbau (Königsfeld), Youth for Understanding e.V. (Hamburg)