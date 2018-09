Königsfeld Bedenken am Bauvorhaben "Oberdorf"

Königsfeld-Erdmannsweiler. Gekauft hatte das Grundstück die Firma Glatthaar Fertigkeller aus Schramberg, bei der Sitzung vertreten durch Olga Gozdzik. Man lege großen Wert auf nachhaltige Entwicklung. Es handle sich um "ein wunderbares Beispiel der Innenentwicklung".

Geplant ist die Bebauung eines Gebiets nördlich der Ortinstraße beziehungsweise Richtung Lehenstraße. Das Gebiet soll in Abstimmung mit der Verwaltung "Oberdorf" heißen, erklärte Bernd Ohnmacht vom Ingenieurbüro Ohnmacht aus Sulz am Neckar. Erschließungs- und Bebauungsplanung fänden in Abstimmung mit der Gemeinde statt, um ortsübliche Standards einzuhalten. Üblich sei, umliegende Häuser im Vorhinein zu begutachten, um während der Bauphase entstehende Schäden feststellen zu können.

Geplant ist eine Erschließungs- beziehungsweise Stichstraße mit Wendeanlage, einer Parkfläche am Ende sowie einem Fußweg zur bisherigen Bebauung. Die Zufahrt soll über die Ortinstraße erfolgen. Freddy Staiger fragte nach Spielmöglichkeiten für Kinder. Laut Gozdzik hat die Straße einen verkehrsberuhigten Bereich. Parken entlang der Straße sei nicht erlaubt, ein Gehweg nicht geplant.