Königsfeld Auszeichnung für die Schweitzer-Klinik

Damit wird die Königsfelder "Mediclin Albert Schweitzer & Baar Klinik" bereits zum dritten Mal in Folge für Rehabilitationsbehandlungen prämiert. Möglich mache dies, so die Klinik in einer eigenen Einschätzung, "offenbar die ausgewogene Mischung aus Beibehaltung und Optimierung des Bewährten sowie mutiger Innovation".

"Wir orientieren uns möglichst am jeweilig neuesten medizinisch-wissenschaftlichen Stand wie auch den konkreten Bedürfnissen der Patienten", so Thomas Witt, Chefarzt der Fachklinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen und ergänzt: "Auch diesmal freuen wir uns selbstverständlich über diese Anerkennung."

Der groß angelegte Klinikvergleich eines von der Zeitschrift Focus beauftragten unabhängigen Recherche-Instituts ergab, wie auch bereits für die Jahre 2017 und 2018, die Qualitätswerte. Die Bausteine der Recherche des untersuchenden Instituts basieren auf jeweils einer bundesweiten Befragung von mehr als 1000 Kliniken mit wissenschaftlich fundiertem Fragebogen, dem Einbezug der Reputation der Kliniken aus Sicht von Medizinern, Patienten und Sozialdiensten, der Bewertung des medizinischen und therapeutischen Angebots sowie der Ausstattungsmerkmale.