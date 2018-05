Königsfeld An 80 Ständen: "Aus der Region für die Region"

Der Markt sei nicht nur für den Tagestourismus von Bedeutung, so Bürgermeister Fritz Link. Er spiele auch unter dem Aspekt des Ortsmarketings eine tragende Rolle.

Durch die Produktpalette ziehen solle sich das Motto "Aus der Region für die Region", so Hermann. Es werde Informationsangebote des Naturparks Südschwarzwald, des Naturschutzgroßprojekts Baar und des Vereins Bauerngarten- und Wildkräuterland geben. Die Tourist-Info werde über Angebote wie die neuen Qualitätswege informieren.

80 Erzeuger, Infostände, Vereine, Einzelhändler und Gastronomen sind bereits eingeplant, darunter 50 Direktvermarkter. Es seien zahlreiche örtliche Anbieter vor Ort, so Hermann auf Nachfrage von Birgit Helms. Aufgrund der Baustelle am Zinzendorfplatz wird in diesem Jahr der Rathausvorplatz in Anspruch genommen, samt Bühne für ein Unterhaltungsprogramm und "kulinarischem Marktplatz". Das Curavital wird sich bei einem Tag der offenen Tür präsentieren.