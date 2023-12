Wer ist bei The Taste raus? (Folge 8, 13.12.23)

1 Frank Rosin, Alexander Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue Foto: SAT.1/Jens Hartmann

In Sat.1 duellieren sich erneut vier Teams am Herd. Gesucht wird der beste Nachwuchskoch Deutschlands.









In der neuen Staffel von „The Taste“ in Sat.1 geht es wieder heiß her. Gesucht wird das beste Kochtalent Deutschlands. Vier Teams, gecoacht von namhaften Starköchen, duellieren sich bereits zum zwölften Mal vor dem TV-Publikum. In der jüngsten Folge am 13. Dezember mussten mehrere Kandidaten die Show verlassen - und zwar Dennis Börner und Hannes Maltzan. Beide schieden damit in der letzten Folge vor dem Finale aus.