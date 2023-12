Knöllchen beim Christkindlmarkt: Gütenbacher Gemeinderat bemängelt fehlendes Fingerspitzengefühl

1 Der Gehweg war beim Christkindlmarkt an einigen Stellen zugeparkt. Foto: Fengler

Noch immer wird kontrovers über die Knöllchen beim Christkindlmarkt in Gütenbach diskutiert. Einige Gemeinderäte monierten fehlendes Fingerspitzengefühl. Bürgermeisterin Lisa Hengstler sieht die Sache differenzierter.









In der Fragestunde für Bürger kritisierte Karlheinz Hummel das Vorgehen Hermann Fenglers vom Ordnungsamt Furtwangen, der bei dem Markt Strafzettel verteilt hatte. Bei dem Amt könne man es nicht allen recht machen, aber was hindere Fengler daran, nach den Verantwortlichen zu suchen und diesen Zeit zu geben, das Auto wegzustellen. „Das wäre ein Miteinander, sonst nur ein Gesetzeslage-durchdrücken.“ Fengler habe schon in der Sommerbergstraße Knöllchen bei Autos auf dem Gehweg verteilt. Hier fehle das Fingerspitzengefühl.