Knochenjob aus Leidenschaft Fünf Familien verkaufen auf Lauffener Markt

Qualität hat ihren Preis. Die Konkurrenz in Discountern zeigt sich vor allem in der Preisklasse. "Richtig. Aber wir ziehen unsere Tiere selbst groß oder beziehen sie aus der Region. Wir schlachten unsere Tiere und produzieren unsere Wurst selbst. Dabei wird alles verwertet. Damit achten wir auch auf Nachhaltigkeit", zählt Metzger Moritz Hug auf. Der 22-Jährige ist Teil eines Familienbetriebs in Tannheim. "Der Kunde weiß, was er bei uns kauft. Im Supermarkt weiß er das nicht. Unsere Ware hat einen gewissen Preis. Aber das ist sie auch Wert."

Und was ist das Geheimnis für gute Qualität? "Unsere Kühe erhalten würziges Weidefutter, zudem ist es silo- und gentechnikfrei", erzählt Verkäufer Klaus Lehenherr, der mit einer Sennerei in Rutzhofen schon mehr als 20 Jahre kooperiert. "Die Verarbeitung erfolgt traditionell im Kupferkessel, der auch zum feinen Geschmack des Käses beiträgt", betont er. "Die Sennerei ist mehr als 100 Jahre alt und wird regelmäßig für den besten Emmentaler Deutschlands ausgezeichnet."

Kein Konkurrenzkampf unter den Händlern

Regionalität liegt allen fünf Marktbeschickern am Herzen und spiegelt sich im Sortiment wider. Der Moritzhof in Hausen hat drei mobile Hühnerställe im Kreis Rottweil. Besitzer Thomas Balschus hat sie selbst entwickelt und gebaut. Ein Vierter ist bereits in Planung – die Nachfrage sei enorm. "Man bemerkt den Wandel. Vermehrt hinterfragen Menschen die Herkunft, Transportwege und Haltung der Tiere."

Bernhard Balschus unterstützt seinen Sohn seit knapp drei Jahren als Vertretung auf dem Lauffener Wochenmarkt. "Jeder bietet regionale Waren an. Wir verkaufen Eier, Mehl und Nudeln aus eigener Herstellung", erzählt der 65-jährige Pensionär. Besonders schätzt er, dass es keinen Konkurrenzkampf gibt. "Wir produzieren beispielsweise auch Geflügelwurst. Aber unser Metzgerstand gegenüber auch, deshalb verkaufen wir nur Lammwurst. Die hat er nicht im Sortiment."

Frühes Aufstehen, harte Arbeit im eigenen Betrieb, auf dem Markt bei Wind und Wetter verkaufen, klingt nicht unbedingt nach einem Traumberuf in einem Familienbetrieb? "Ja es ist ein Knochenjob. Aber es ist auch pure Leidenschaft", sagt Annerose Stemke. Die 70-Jährige führt ihr Bäckereigeschäft seit mehr als 25 Jahren alleine. Ihr Mann ist verstorben. Mit ihm hat sie das Unternehmen vor 50 Jahren gegründet. Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie. "Nicht alle sind im Betrieb tätig, aber einige meiner Kinder und Enkelkinder sind in unsere Fußstapfen getreten." Es komme jeher auf Zusammenhalt an. "Jeder hilft mit. Wenn es darauf ankommt, auch zwölf Stunden am Tag, sieben mal die Woche", betont Stemke.

Spenden gehen an Menschen in Lauffen

Teamwork ist das Stichwort im Kreativkreis Lauffen. Neun Frauen basteln und stricken unter anderem Papiersterne, Puppen, Schals und Mützen. Ein bis zwei Mal im Jahr gehen sie auf den Lauffener Wochenmarkt und verkaufen die Kreationen. Die Einnahmen werden an Menschen in Lauffen gespendet, die Hilfe benötigen. Unter anderem gingen Spenden schon an den Kindergarten.

An die aktuellen Coronamaßnahmen halten sich auf dem Markt alle Kunden sowie die Marktbeschicker mit ihrem Personal vorbildlich. "Auf dem Markt trägt jeder eine Maske. Manche älteren Kunden haben allerdings Angst", meint Brokopp.

Deshalb bietet sie zu Coronazeiten einen Lieferservice an. Ältere Menschen haben damit die Gelegenheit, trotzdem frische und regionale Ware bei ihnen zu bestellen.