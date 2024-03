Klinikum Friedrichshafen: Fünf Klinikärzte unter Verdacht

1 Nach dem Tod der Oberärztin im vorigen November zeigten viele Menschen am Klinikum ihre Anteilnahme. Foto: Rüdiger Bäßler/Rüdiger Bäßler

Nach der Selbsttötung einer Oberärztin in Friedrichshafen nehmen die juristischen Untersuchungen jetzt Fahrt auf. Gegen fünf Ärztinnen und Ärzte wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.









Link kopiert



Ende November hat sich eine Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen das Leben genommen, nachdem sie erfahren hatte, dass sie fristlos gekündigt werden sollte. Die Frau hatte zuvor über Monate intern schwere Mängel in der Versorgung von Kranken angeprangert, die sogar Patienten das Leben gekostet haben sollen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen gründete daraufhin die Ermittlungsgruppe „Cura“, die Staatsanwaltschaft Ravensburg veranlasste im Dezember Vorermittlungen. Nun haben die Ermittlungsbehörden die Gangart verschärft. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gab, ist gegen „derzeit“ fünf Ärztinnen und Ärzte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.