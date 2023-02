Landkreis will nicht für Busfahrten an Sonntagen zahlen

1 Sonntags wird die Bushaltestelle am Klinikum derzeit nicht angefahren. Foto: Klormann

Durch die Sperrung der B 296 ist das Klinikum Nordschwarzwald in Hirsau an weiten Teilen des Wochenendes vom ÖPNV abgeschnitten. Und das wird auch so bleiben – denn der Landkreis Calw springt will sich an einer Notlösung finanziell nicht beteiligen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der fehlende Bus-Anschluss des Klinikums Nordschwarzwald in Hirsau an den Sonntagen schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun steht fest: Das wird auch in den kommenden Wochen so bleiben – denn der Landkreis Calw wird sich nicht an den Kosten für eine Notlösung beteiligen.