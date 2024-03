2 Robert Habeck will das Klimaziel 2030 unbedingt einhalten. Foto: Britta Pedersen/dpa

In Deutschland drehen sich immer mehr Windräder. Das macht sich in den Daten bemerkbar. Minister Habeck hofft nun erstmals, dass der Klimaschutz-Zeitplan einzuhalten ist.









Berlin - Nach Einschätzung von Bundesklimaschutzminister Robert Habeck ist das deutsche Klimaschutzziel für das Jahr 2030 zu schaffen. "Wenn wir Kurs halten, erreichen wir unsere Klimaziele 2030", erklärte der Grünen-Politiker in einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Mitteilung mit Bezug auf neue Daten des Umweltbundesamts. Bis dahin soll laut Klimaschutzgesetz der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken.