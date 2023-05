Kitas in Nagold

1 Die neuen Waldkindergärten in Hochdorf und am Rötenbad (Foto) sollen vergrößert werden. Foto: Thomas Fritsch

Zu wenig Personal, zu wenig Plätze, stark wachsende Kinderzahlen. Die Kinderbetreuung in Nagold bleibt ein schwieriges Thema.









Eines kann man vielleicht schon einmal vorab sagen: Das Thema Kinderbetreuung wird für die Stadt Nagold in den kommenden Monaten und Jahren immer teurer – und das nicht nur wegen der aktuellen Schadenssituation und Teilschließung der Kita Am Platanenkubus. Die Zahl der zu betreuenden Kinder steigt rasant, der Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen explodiert geradezu. Und dass bei akuter Personalnot und massiv steigenden Gehältern für Erzieherinnen und Erzieher.