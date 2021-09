2 Christa Ullrich (Zweite von rechts) mit den neuen Betreibern (von links) Benedikt und Marina Petschl, Hans Joachim Fischer und Manuel Thiel. (Archivfoto) Foto: Otto

Wenn das mal nicht ein fulminanter Auftakt ist: Kein Geringerer als James Bond wird zum Neustart des Central Kinos in Rottweil am 30. September vorbeischauen. Zwar nicht persönlich, aber auf der Leinwand zum Bundesstart.















Kreis Rottweil - Eigentlich hätte der Start in der unteren Hauptstraße in Rottweil schon am 16. September gefeiert werden sollen, doch weil man sich natürlich nach Promi James Bond richten wollte, geht es nun passend zum Filmstart am Donnerstag, 30. September, im traditionsreichen Central Kino los. Seit 1997 hatte Christa Ullrich das Kino geführt, im Frühjahr war es der 68-Jährigen gelungen, neue Betreiber zu finden.

GmbH gegründet

Seit September ist offiziell die neu gegründete Central Kino Rottweil GmbH am Ruder, ein Team aus Filmliebhabern und Kinomachern aus dem Kreise der Subiaco Kinos. Seit Juni gab es nun einige Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kino: Der Saal eins wurde mit neuen Kinosesseln ausgestattet und in den hinteren Reihen gibt es nun Logenplätze mit Sofas und bequemen Sesseln.

Der Saal wurde auch technisch auf den neusten Stand gebracht: Eine größere Leinwand, neue Beleuchtung und ein Dolby 7.1 Tonsystem sorgen für ein zeitgemäßes Kinoerlebnis, wie die neuen Betreiber versichern. Die Modernisierung der Säle zwei und drei werde im nächsten Jahr folgen. Auch das Foyer wurde komplett umgebaut. Die Arbeiten laufen planmäßig und das Kino könne daher pünktlich mit Jamnes Bond am 30. September die Kinotüren wieder öffnen, freuen sich die Betreiber.

Am Vorabend wird es eine Veranstaltung anlässlich der Wiedereröffnung geben und pünktlich am 30. September um 00.07 Uhr startet "Keine Zeit zu sterben" in einer Spätvorstellung. Auch das Kino Paradies in Oberndorf wird um diese Uhrzeit mit James Bond durchstarten.

Arthaus und Narren

In Rottweil werden laut Mitteilung der Betreiber neben James Bond im Oktober auch viele Highlights aus dem Arthaus-Bereich zu sehen sein: Hierzu gehören die Filme "Curveball – Wir machen die Wahrheit" oder der dreifache Oscargewinner "Nomadland". Mit drei verschiedenen Kinderfilmen pro Woche sollen auch die jungen Gäste auf ihre Kosten kommen. Auch die bewährte Kooperation mit der lokalen Agenda 21 wird fortgeführt und startet mit dem Film "Wasser – Im Visier der Finanzhaie" am 20. Oktober. Als weiteres Highlight wird es am 16. Oktober einen Poetry-Slam geben. Als besondere Veranstaltungen folgen dann im November eine Theateraufführung auf der neu eingerichteten Bühne im Saal 1 des Regionentheaters aus dem schwarzen Wald sowie die Premiere des Films "Narren" am 11.11.

Voller Vorfreude

Ende November gibt es dann noch eine Stummfilmvorführung mit Live-Musik. Die Kinomacher sind nach eigenem Bekunden schon voller Vorfreude und können es kaum erwarten, wenn wieder Leben in das Kino einkehrt.