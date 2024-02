Schmotziger in Schömberg: Hunderte Narren ziehen durch die Straßen – B 27 gesperrt

34 Kinderumzug in Schömberg am „Schmotziga“ Foto: Wolff

Wenn in der Narrenhochburg Schömberg zum Schmotzigen eingeläutet wird und hunderte Familien und Kinder auf den Straßen unterwegs sind, hat nicht mal mehr der Verkehr eine Chance.









Der Kinderumzug mit Bescherung und einer kleinen Bolanes: Hört sich niedlich an, im Vergleich dazu, was die Besucher an diesem Tag in Schömberg erwartet. Denn hunderte Narren, Familien und Kinder zogen am Schmotzigen durch die Schömberger Straßen. Dafür wurde sogar die B27 Ortsdurchfahrt gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.