1 Silvia Murphy und Martina Haag mit den schweren Ordnern zu den 46 Modulen. Foto: Stöß

Die Kindertagespflege ist im Kreis Calw seit vielen Jahren eine wichtige Säule der Kinderbetreuung. Grundlage ist eine kompetenzorientierte Ausbildung. Diese wird nun deutlich ausgebaut. Kreisweit stehen für die nächsten beiden Jahre 30 neue Kursplätze zur Verfügung. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Kreis Calw - Die Ausbildung zur Kinderbetreuung entwickelt sich in zweifacher Hinsicht weiter: Qualität und Zeitaufwand nehmen zu.

Bundesweit werden 170.000 Kinder von mehr als 40.000 Tagesmüttern und -vätern betreut. Fast doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Auch im Kreis Calw ist dieser steigende Bedarf offensichtlich. Haben im Jahr 2009 noch 29 Tagespflegeeltern 57 Kinder betreut, sind es derzeit 128 Tagespflegepersonen, die für 420 Kinder da sind.

Verschiedenen Formen der Kindertagespflege

Laut Gesetzgeber hat die Kindertagespflege den Auftrag, Kinder früh zu bilden und zu fördern. Er möchte zudem, dass Qualität gesichert und weiterentwickelt wird. Silvia Murphy und Martina Haag von Fachdienst Kindertagespflege des Landkreises Calw verdeutlichen, dass es sich um "noch mehr Qualität" handele. Die Betonung legen die beiden auf das Wort "noch", denn im Landkreis hat man seit 2009 bereits ein sehr gut organisiertes System am Laufen.

Die Kindertagespflege und somit auch die Ausbildung erfolgt so, dass von den Familien die Angebote der Kindertagespflege in verschiedenen Formen in Anspruch genommen werden können. Oft sind es Tagespflegepersonen, die Kinder im Rahmen einer beruflichen Selbstständigkeit betreuen; sei es im eigenen Haushalt, in anderen geeigneten Räumen, in einer Großtagespflegestelle oder im Haushalt der "Personensorgeberechtigten".

Bislang erstreckte sich die Ausbildung, die in enger Kooperation mit dem Tageselternverein des Landkreises stattfindet, über 160 Unterrichtseinheiten. Neu ist nun, dass angehende Tageseltern ihre Kompetenz in 300 Unterrichtseinheiten lernen. 250 Einheiten übernimmt davon der Tageselternverein. Murphy und Haag präsentierten das "Qualitätshandbuch des deutschen Jugendinstituts", sozusagen das Gesetzbuch der neuen Ausbildungslehre. Hiernach werden in einer Kombination von Ganztags- und Abendveranstaltungen 46 Module erlernt. Um am Ende in der Lage zu sein, die Ansprüche zu erfüllen, die von der Kindertagespflege erwartet werden: Die Stärkung von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Aufgrund dieses neuen Handlungsrahmens, so Martina Haag, betreut man die Teilnehmer "höchst individuell und ressourcenorientiert".

Themenbereiche aufeinander abgestimmt

Wahrend der gesamten Ausbildungsphase orientieren sich die Referentinnen an den Stärken der Teilnehmer und geben hiernach Hilfestellungen. "Wir haben eigens zu diesem Zweck eine zusätzliche Fachkraft eingestellt, die begleitet und hilft", pflichtet ihr Silvia Murphy bei. Die Themenbereiche sind aufeinander abgestimmt, so dass die Absolventen am Ende ein "besonders wertvolles" Ausbildungszertifikat in der Tasche haben. Eine Ausbildung, die zudem kostenfrei ist. Hier werden "Erziehungs- und Erziehungsstile" ebenso gelehrt wie man "Selbstreflexion" erlernt. Man erfährt, wie "mit Konflikten umzugehen" ist. Auch die "Kindeswohlgefährdung" ist ein unverzichtbarer Bestandteil des 46-teiligen Lernplans.

Das Fachdienst-Duo Murphy und Haag raten, sich vor einer Bewerbung über einige grundlegende Fragen Gedanken zu machen. Doch die eine ist ganz wichtig: Habe ich Freude im Umgang mit Kindern?

Bereits nach 50 Einheiten erhalten die Teilnehmer ihre Pflegeerlaubnis und können somit die Betreuungssituation in ihren Kommunen unterstützen. Bewerber, die bereits eine ähnliche Fachausbildung innehaben, sind nach 50 Einheiten fertig qualifiziert. Sie dürfen aber diese wertvollen restlichen 250 Einheiten freiwillig in Anspruch nehmen. Bis 30. September sollten die Bewerbungen eingegangen sein. Die Kurse finden am 16., 19., 26. und 29. November, 1., 7. und 10. Dezember jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Veranstaltungsort ist die provisorisch eingerichtete Außenstelle des Landratsamtes in der Calwer Lederstraße (ehemalige Hochschule).