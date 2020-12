Kindergarten setzt Zeichen Digital auf dem Weg nach Bethlehem mitten in Triberg

Musik gibt es per QR-Code

Beim weihnachtlichen Rundgang von der Oberstadt bis zur Mittelstadt darf vor allem das Handy nicht fehlen. Jedes Plakat ist mit einem QR-Code versehen, den man mit dem Handy scannen kann, damit die passende Musik ertönt.

Bei der Wallfahrtskirche ist die erste Station mit dem Engel Gabriel, der Maria in Nazareth besucht, während am Rathaus die Volkszählung vor 2000 Jahren präsentiert wird. Am Marienkindergarten gibt es gleich zwei Ereignisse aus der Bibel und beim Friseur-Salon Thaesler leuchtet schon der Stern von Bethlehem.

Unglaublich spannend geht es weiter, noch viel interessanter, als es in der Bibel beschrieben ist. Der kleine Jesus wird vor der Stadtkirche geboren und am evangelischen Gemeindehaus wird er von Ochs und Esel bewundert.

Weder das Pflegeheim St. Antonius noch die Grundschule werden bei den Stationen vergessen. Am Bergsee hüten die Hirten ihre Schafe und vor dem Kurhaus schwebt ein Engel, während die drei Sterndeuter mit ihren kostbaren Gaben für das Königskind stilecht an der Sparkasse stationiert sind.

"Das Motto heißt: Wir machen uns mit Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem", informiert Schoch. Die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte und des Familienzentrums von Triberg bedauert es zwar, dass in diesem Jahr keine Veranstaltungen für Kinder und Eltern angeboten werden konnten. Bisher wurde jeweils im Dezember eine Einstimmung in den Advent angeboten und kurz vor Beginn der Ferien eine Weihnachtsfeier im Kindergarten.

Feiern mit neuen Ideen

"Weihnachten mit dem unsichtbaren Coronavirus im Rücken ist nicht mit herkömmlichen Veranstaltungen möglich, aber mit neuen Ideen können wir trotzdem fröhlich und zuversichtlich feiern", zeigt sich Schoch überzeugt. Besonders stolz ist sie, dass nicht nur Kindergartenkinder die Bilder für die Weihnachtsgeschichte gemalt und gebastelt haben, sondern auch Schulkinder, Jugendliche und Familien. Sogar mehrere Bewohner des Pflegeheimes St. Antonius haben sich beteiligt.

Flyer und Geschenke

"Viele Personen haben mitgeholfen und das Mariengarten-Team unterstützt, damit im Corona-Jahr alle Triberger und auch Bewohner aus dem Umland Weihnachten im Freien erleben können", freut sich Schoch. Damit die Wanderer die Stationen in der richtigen Reihenfolge finden, sind in der Sparkasse, im Rathaus-Eingang und in den Kirchen Flyer ausgelegt.

Im Mariengarten wurden im Advent Lebkuchen für die Bewohner des Pflegeheims gebacken. In jedem Weihnachtspäckchen ist neben der Leckerei ein kleiner Pinsel und ein Fläschchen mit Lebensmittelfarben versteckt. Damit können die Senioren, die noch gerne basteln, ihren Lebkuchen mit bunten Farben verzieren, bevor sie ihn verspeisen.

"Zu Weihnachten möchten wir auch den älteren Verwandten unserer Kinder eine Freude machen, denn schließlich sind wir das Familienzentrum der Stadt", informiert Schoch zum Abschluss.