Kind löst wohl Feuer aus Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Villingen

Erneut ist es in Villingen zu einem Brand mit weitreichenden Folgen gekommen. Betroffen war dieses Mal eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herdstraße. Passanten hatten gegen 15.15 Uhr Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung über einer Bäckerei drang und daraufhin weitere Bewohner und den Besitzer des Mehrfamilienhauses darüber informiert.

Diese versuchten zunächst, sich mit einer Leiter Zugang zu dem Objekt zu verschaffen. Gleichzeitig wurde der betroffenen Bewohnerin Bescheid gegeben, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht daheim war. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem Hausbesitzer, den Brand, der im Kinderzimmer ausbrach, zu löschen.