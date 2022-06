1 Mark Flekken zeigte beim SC Freiburg zwar ein paar kleinere Schwächen, doch ist der Holländer ganz klar die Nummer eins zwischen den Pfosten. Foto: Eibner/Kohring

Sieben Kategorien werden vom Kicker bedient. Die Spieler der Bundesliga werden in nationale Klasse, internationale Klasse und Weltklasse einsortiert. Im Winter, wie im Sommer, stellt sich das Fachmagazin dieser Aufgabe. Und das aktuelle Rückrunden-Ranking hat es aus Sicht des SC Freiburg durchaus in sich.

Mark Flekken: Ein Torhüter fällt aus der Wertung

In der Kicker-Rangliste der Bundesliga-Torhüter steht ein neuer Name ganz oben. Frankfurts Kevin Trapp löst Manuel Neuer vom FC Bayern ab. Derweil muss man den Torspieler der Breisgauer, Mark Flekken, lange suchen. Im Winter saß Flekken Manuel Neuer noch im Nacken. Mit 28 Jahren war der Freiburger durchgestartet, die erste Halbsaison als Nummer eins in der Bundesliga brachte ihm auch gleich die Nominierung für die niederländische Nationalelf ein. Im Sommer fiel Flekken etwas überraschend aus der Wertung. Begründung des Kicker: "Im aktuellen Bewertungszeitraum zeigte der Freiburger ausgerechnet auf großer Bühne Schwächen: Beim 1:4 in der Liga gegen Bayern sowie im verlorenen Pokalendspiel gegen Leipzig."

Nico Schlotterbeck: Der beste Innenverteidiger der Liga

Nico Schlotterbeck steht für internationale Klasse. Der Neu-Dortmunder wurde in der zurückliegenden Saison vom Kicker als bester Innenverteidiger der Liga gesehen. "Mit 2,74 weist Schlotterbeck im ersten Halbjahr 2022 hinter Leipzigs Angreifer Christopher Nkunku (2,57) den besten Pflichtspiel-Notenschnitt aller Erstliga-Feldspieler auf, nicht nur deshalb war er für die Redaktion bei der Innenverteidiger-Abstimmung über jeden Zweifel erhaben. Der 22-Jährige hat als SC-Abwehrstratege erneut bewiesen, über welch ausgezeichnetes Timing er bei Grätschen verfügt, wie dynamisch sein Antrieb nach vorne ist, wie viel Übersicht er bei der Spieleröffnung mitbringt und wie herausragend seine Gabe ist, in brenzligen Situationen den Fuß dazwischenzukriegen."

Philipp Lienhart spielt seine beste Saison

Auf Platz acht der Innenverteidiger mit dem Prädikat nationale Klasse findet sich der 25-jährige Österreicher. "Die Fehlerquote des Freiburgers war gering, an Nico Schlotterbecks Niveau reichen die Darbietungen aber noch nicht heran. Er bringt Abräumerqualitäten mit - ein fleißiger Arbeiter mit einer hohen Aufmerksamkeitsspanne", so die Einschätzung des Kicker.

Christian Günter: Außenverteidiger und Nationalspieler

Freiburgs Kapitän Christian Günter reiht sich unter nationale Klasse ein. Nur David Raum und Jonas Hector rangieren in der Kicker-Rangliste vor ihm. "Der Freiburger Musterschüler hat sichtbar an seiner Effektivität im letzten Drittel gearbeitet und wurde im März von Flick mit seinen Länderspieleinsätzen Nummer fünf und sechs belohnt. Zwei Treffer und sechs Vorlagen in der Bundesligarückrunde sind die zweitbeste Scorerausbeute auf der defensiven Außenbahn hinter Raum. "

Nicolas Höfler: Im defensiven Mittelfeld unverzichtbar

Mit Nicolas Höfler auf Platz 12 der defensiven Mittelfeldspieler findet sich ein weiterer Freiburger im Kicker-Ranking. Er rangiert in der Kategorie nationale Klasse nur einen Platz hinter Bayern-Star Joshua Kimmich. "Sowohl als Abräumer als auch im Spielaufbau eine extrem zuverlässige Stütze des SC, dessen Uhrwerk er ist. Ihm unterlaufen selten Fehler, ausgerechnet im verlorenen DFB-Pokal-Finale gleich mehrere." Übrigens wurden mit Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Salih Özcan (1. FC Köln) und Konrad Laimer (RB Leipzig) drei Spieler als internationale Klasse eingestuft.

Die Tausendsassa: Vincenzo Grifo und Roland Sallai

Während im offensiven Mittelfeld und im Sturm kein Freiburger in der Kicker-Rangliste auftaucht, sind es in der Kategorie Außenbahn offensiv gleich derer zwei. Auf Platz vier landet Vincenzo Grifo und auf Platz sechs folgt Roland Sallai. Beide sind nationale Klasse. Besser eingestuft als internationale Klasse sind nur Kingsley Coman (FC Bayern), Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) und der Topplatzierte Filip Kostic (Eintracht Frankfurt).

Der exzellente Standardschütze Vincenzo Grifo sei im Breisgau längst ein Führungsspieler und mit seinen teils spektakulären Auftritten ein wichtiger Bestandteil des zuletzt konstanten Erfolgs. Der temporeiche 25-jährige Roland Sallai habe sich zuletzt extrem gesteigert, so der Kicker. Im Jahr 2022 stand der Ungar für Freiburg in allen 17 Liga- (Notenschnitt 3,36) und vier DFB-Pokal-Partien (2,33) auf dem Feld und trug mit insgesamt zehn Scorerpunkten zum tollen Abschneiden der Breisgauer bei.