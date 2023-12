Keinen Nachfolger gefunden: Familie Schulz schließt ihre Metzgerei in Oberweier

1 Die Metzgerei Schulz war jahrzehntelang fester Bestandteil der Oberweierer Nahversorgung. Jetzt ist der Betrieb wohl für immer geschlossen. Foto: Bohnert-Seidel

Oberweier verliert einen Traditionsbetrieb: 65 Jahre nach der Gründung haben Daniela und Michael Schulz das Geschäft in der Mittleren Dorfstraße aufgegeben. Es gab keinen Nachfolger. Damit reduziert sich das Nahversorgungsangebot weiter.









Am 9. Dezember war letzter Öffnungstag in Oberweier, in der Mittleren Dorfstraße. Die Metzgerei genoss auch über das Dorf hinaus einen sehr guten Ruf. Kunden kamen aus der gesamten Region. Familie Schulz hat 65 Jahre Metzgereigeschichte in Oberweier geschrieben. Jetzt sind Daniela und Michael Schulz im Rentenalter und werden fortan mehr die Zweisamkeit genießen, erklären sie gegenüber unserer Redaktion.