Keine Turnier-Fortsetzung Corona-Fälle bei den Schwenninger Wild Wings

Die weiteren Spieler sowie das Trainerteam der Wild Wings hatte sich bereits vorsorglich in den letzten Tagen in Isolation begeben. In enger und zielführender Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar und der PENNY DEL wurden verschiedene Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Zum Schutz aller Beteiligten war jedoch, in enger Absprache mit dem Gesundheitssamt, die Festlegung einer mindestens bis zum 9. Dezember andauernden häuslichen Quarantäne für das gesamte Team unumgänglich.

"Es ist für unsere Fans und vor allem für die Spieler und unsere sportliche Leitung sehr schade, dass wir nicht mehr am Magenta-Sport-Cup teilnehmen. Im Vordergrund steht jedoch nun, dass alle wieder gesund werden und wir die Infektionskette unterbrechen und dadurch die anderen Team-Mitglieder und potenzielle Kontaktpersonen schützen."