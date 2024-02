Diesmal keine Schülerbefreiung: St. Georgener Bildungszentrum bricht mit Fastnachtstradition

1 Das Bildungszentrum in St. Georgen bleibt am bevorstehenden Schmotzigen Donnerstag eine narrenfreie Zone. Etwas Fastnachtsflair herrscht aber trotzdem. (Archivfoto) Foto: Helen Moser

Geht in St. Georgen eine Fastnachtstradition zugrunde? Diese Befürchtung wurde nun im Gemeinderat laut. Der Grund: Das Bildungszentrum bleibt in diesem Jahr eine narrenfreie Zone. Die Schülerbefreiung am Schmotzigen Donnerstag fällt aus.









Eigentlich hat es Tradition: Die Narren stürmen am Morgen des Schmotzigen Donnerstags die Schulen der Bergstadt, befreien die Schüler und läuten damit das närrische Treiben in der Stadt ein. Doch in diesem Jahr ist das anders – zumindest im St. Georgener Bildungszentrum. Denn hier wird am Schmotzigen kein Narrenbesuch erwartet. Wieso eigentlich? Und wie sieht die Perspektive für die kommenden Jahre aus?