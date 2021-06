1 Dass an den Schulen bald die Maskenpflicht wegfallen dürfte – darüber freuen sich die Kinder zweifelsohne. (Symbol-Foto) Foto: © davit85 – stock.adobe.com

Wie lange kann Horb die Null noch halten? Nachdem die Stadt mit Stand vom Sonntag sagenhafte zehn Tage in Folge keine Corona-Neuinfektionen verzeichnet hatte, kamen nach Angaben der Stadt auch am Montag, und damit dem elften Tag in Folge, keine Neuinfektionen für die Stadt Horb dazu.

Horb - Einst Corona-Hotspot im Landkreis, nun Vorzeigestadt: Horb ist in den vergangenen Tagen maßgeblich dafür mitverantwortlich gewesen, dass sich die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Freudenstadt auf einem niedrigen zweistelligen Bereich eingependelt hat. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0 – davon träumen viele Kommunen. Auch wenn Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) in diesem Zusammenhang von einer "Momentaufnahme" spricht und weiterhin zu Vorsicht mahnt, fragen sich viele Horber, was noch geschehen muss, damit die Maske im Freien, aber auch in geschlossenen Räumen und in Schulen endlich abgeschafft werden kann.

