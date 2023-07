Das war ein kurzes Zwischenspiel beim Oberligisten FC Holzhausen. Mario Estasi ist nicht mehr Trainer. Die beiden Parteien trennten sich in sofortigem „beidseitigem Einvernehmen“, wie Vorstand Nicolas Kipp mitteilte.

Genaue Gründe für die Trennung seien, dass man schnell auf beiden Seiten gemerkt habe, dass Estasis berufliches Engagement und der Oberligabetrieb nicht in Einklang gebracht werden könnten. Ein Festhalten am Trainer hätte nur zu Unruhe in der Mannschaft geführt, erklärt Kipp.

Maier übernimmt

Das Cheftraineramt soll nun Co-Trainer Benjamin Maier für die Hinrunde, die am 4. August bereits beginnt, übernehmen. Co- und Spielertrainer ist weiterhin Oliver Grathwol, der Maier bei der Aufgabe unterstützen wird. „Benni Maier ist in der Mannschaft anerkannt und es herrscht ihm gegenüber im Team große Akzeptanz. Wir haben keine Bedenken, dass er das hinbekommt“, so Kipp.

Trainer für zwei Wochen

Estasi war erst vor zwei Wochen Trainer beim FC geworden. Der Schönaicher war bis Mitte März Trainer beim Landesligisten SV Böblingen, ehe sich die Wege trennten. Der 49-Jährige war als Spieler einst beim VfL Heilbronn und den TSF Ditzingen am Ball. Estasi hatte das Traineramt in Holzhausen von Pascal Reinhardt übernommen, der zur SG Sonnenhof Großaspach gewechselt war.