Kein Schwimmunterricht 71 Kinder laut DLRG ertrunken

Es sind Zahlen, die schockieren und nun auch die Politik zum Handeln bewegen sollten: Etwa jede vierte Grundschule in Baden-Württemberg kann keinen Schwimmunterricht für ihre Schüler anbieten. Befragt zu diesem Thema wurden 2346 Schulen - 24,2 Prozent davon gaben an, den Kindern keinen entsprechenden Unterricht geben zu können, da häufig kein Bad in unmittelbarer Nähe ist oder es an qualifizierten Lehrern fehlt.