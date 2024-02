Kein Personal in VS

1 Am Hintereingang des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals in der Schertlestraße 2 fanden Kunden des DRK Kleiderladens üblicherweise Einlass, um sich mit Kleidung und notwendigen Utensilien einzudecken. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Foto: Cornelia Spitz

Jetzt ist auch die Flüchtlingshilfe in der Region vom Personalmangel betroffen.









Link kopiert



Auf der Flucht muss das Leben plötzlich in wenige Taschen passen. Viel Hab und Gut lassen Menschen beim Aufbruch in ein vermeintlich besseres, sicheres Leben in ihrer Heimat zurück.