Beim Altensteiger Purzeltreff gibt es einen Führungswechsel. Vereinsvorsitzender Hartmut Hobler und seine Frau Heike geben die Leitung der Kleinkindeinrichtung aus Altersgründen ab. Ihre Nachfolger sind Steffi und Torsten Kotzur.















Altensteig - Verabschiedet hat sich das Ehepaar zuerst von Kindern und Eltern und am nächsten Abend von Mitarbeiterinnen, Freunden und Weggefährten im Cafè Fresh. Mit Ursula Utters und Albrecht Joos fanden sich auch zwei Mitglieder des Altensteiger Gemeinderates ein. Diesem Gremium gehört der pensionierte Gymnasiallehrer weiterhin an. Bürgermeister Gerhard Feeß und der Vorsitzende von "Oben auf", Hans -Peter Häusser, schickten Grußworte, die verlesen wurden.

Oscar für das Lebenswerk überreicht

Hartmut Hobler blickte in seiner Ansprache auf die Geschichte der Einrichtung für Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr zurück. Dass sich die betreuten und geförderten Jungen und Mädchen wohl gefühlt hätten, viele Feste gefeiert, Ausflüge unternommen und eine kleine Forscherwerkstatt eröffnet worden seien und es weitere, in Erinnerung bleibende, Aktivitäten gegeben habe, sind für den Vereinsvorsitzende erkennbare Zeichen, dass der Purzeltreff kein Aufbewahrungsort sei.

Seine Frau habe zwar alles verantwortlich gemanagt, ohne eine hochmotiviertes Mitarbeiterteam wäre aber manches nicht möglich und umsetzbar gewesen. Hobler bedankte sich bei 16 Erzieherinnen und Veronica Kluge, die sich um die musikalische Früherziehung kümmere, ebenso bei Anja Heim, die Kinder als Clown zum Lachen gebracht habe. Dass es in den 26 Jahren seit der Gründung keinen schlimmen Unfall gegeben habe, ließ er nicht unerwähnt.

Für "ihr Lebenswerk" überreichte Hartmut Hobler seiner Frau unter starkem Beifall einen Oscar. In einer von Carolin Götz-Dengler, Sabrina Messner und Myriam Seeger zusammengestellten Power-Point-Präsentation wurden viele Veranstaltungen und Ereignisse noch einmal lebendig. Nach dem offiziellen Teil wurde zu einem Imbiss eingeladen.

Die Stadt Altensteig beteiligte sich ebenfalls

Der Purzeltreff wurde im September 1995 von Heike Hobler in der Einliegerwohnung ihres Hauses in Spielberg, Bösinger Straße, als private Spielgruppe eröffnet. Die vierfache Mutter hatte die Idee, Kleinkinder ganzheitlich zu betreuen und zu fördern, damit ihre Eltern ohne schlechtes Gewissen der Arbeit nachgehen können. Beim Landesjugendamt in Karlsruhe wurde eine Betriebserlaubnis für maximal acht Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren beantragt.

Die erste Anmeldung, erinnerte sich Heike Hobler bei der Abschiedsfeier im Fresh, sei von der inzwischen 29-jährigen, an diesem Abend anwesenden Christin Bader eingegangen, deren Vater ein Straßenbauunternehmen in Altensteig betreibt.

Nach sechs Monaten wurde die private Spielgruppe bereits täglich von sechs Kindern besucht, und nach einem Jahr waren alle verfügbaren Plätze belegt. Im Januar 2002 erfolgte der Umzug nach Altensteig in einen Raum des Kindergartens Oberstadt. Aus Platzgründen erfolgte im Mai 2005 ein erneuter Standortwechsel in die Egenhauser Straße 6.

Aufgrund von weiteren Personaleinstellungen, steigenden Miet- und Nebenkosten und wegen der Planung einer weiteren Kleinkindgruppe am Nachmittag wurde im November 2004 der Verein Purzeltreff aus der Taufe gehoben. Damit konnten öffentliche Zuschüsse beantragt werden – und die Stadt Altensteig beteiligte sich ebenfalls. Jetzt war es möglich, Kinder nicht halbtags, sondern ganztags aufzunehmen. Im Oktober 2007 wurde in den ehemaligen Kindergarten Regenbogen, Bahnhofstraße 18 umgezogen. Auf einer Fläche von 320 Quadratmetern entstanden zwei sonnige Gruppenräume mit jeweils einer zweiten Spielebene, eine große Küche, ein Ruheraum, kindgerechte Toiletten, ein Foyer und ein großer Außenbereich.

Im September 2013 wurde nach zweimonatigen Umbau im Kindergarten Walddorf eine Zweigstelle eröffnet. Die Purzelwichte können sich in einem großen, hellen Gruppenraum mit direktem Zugang zum Garten aufhalten oder in einem gemütlichen Ruheraum, und es existieren kleinkindgerechte, sanitäre Anlagen.

Die Niederlassung im Altensteiger Stadtteil ist von Montag bis Freitag, ab sieben Uhr bis um 13 Uhr geöffnet.