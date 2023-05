1 Michael Preis vom Flair Hotel Grüner Baum in Allmendshofen betreibt eine der wenigen verbliebenen Kegelbahnen im Städtedreieck Donaueschingen-Hüfingen-Bräunlingen. Für ihn ist Kegeln kein Auslaufmodell. Foto: Jens Fröhlich

Viele Kegelbahnen im Städtedreieck Donaueschingen-Hüfingen-Bräunlingen sind geschlossen. Michael Preis, Grüner Baum, hält nach wie vor an dem Freizeitvergnügen fest. Der Trend ist klar und die Anlagenbauer glauben nicht an eine Umkehr des Trends.









Immer mehr Kegelbahnen haben in den vergangenen 20 Jahren ihren Betrieb eingestellt, auch in der Region. Die Gründe dafür sind vielfältig. Gaststätten-Sterben, Kostensteigerungen und ein schwindendes Interesse an der einst so beliebten Freizeitbeschäftigung, aus der der Sinnspruch „eine ruhige Kugel schieben“ stammt. Auf den glatten, ebenen Bahnen ist nämlich kaum Kraftanstrengung nötig, um die Kugeln ins Rollen zu bringen.