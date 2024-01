1 Thomas Mitzkus, 53, wird neuer Pfarrer der neuen Pfarrei mit Sitz in Villingen. Foto: Kirchengemeinde/Henning Feldbaum

Der Nachfolger von Josef Fischer steht fest: Es ist Thomas Mitzkus.









Die Katholiken in Villingen und Umgebung müssen sich ab 2026 an neue Strukturen und neue Namen gewöhnen. Der Name der Pfarrei heißt Unsere Liebe Frau Villingen beziehungsweise römisch-katholische Kirchengemeinde Im Quellenland. Sie umfasst die aktuellen Seelsorgeeinheiten Villingen, An der Eschach, St. Georgen-Tennenbronn, Maria in der Tanne (Triberg-Schönwald), Bregtal (Furtwangen) und Zwischen Brigach und Kirchach.