Spenden-Aktion für Katharinenhöhe : Hinter den Kulissen „menschelt“ es

1 Was Dietrich Grönemeyer in seiner eigenen Familie lebt, wünscht er sich auch für die Gesellschaft: einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern. Auf der Katharinenhöhe lebte er es vor. Foto: Anna Thoma

„Lebe mit Herz und Seele und sei für andere da“: So lautet die Philosophie von Professor Dietrich Grönemeyer. Bei seinem Besuch auf der Katharinenhöhe in Schönwald füllte der Mediziner diesen Satz mit Leben.









Link kopiert



Vom Herbstwind zerzaust und leger in einen blauen Anorak gepackt betritt der prominente Besuch an diesem Freitagmorgen das Foyer der Katharinenhöhe. Er schüttelt große und kleine Hände, lächelt in die Runde, blickt den Kindern freundlich in die Augen – seine ganze Aufmerksamkeit ist von der ersten Minute an ganz bei den Patienten.